Zlo a láska: Tajemství a legendy mostů z celého světa

Po dlouhou dobu lidé věřili, že silný a vysoce kvalitní most nemůže být postaven bez pomoci vyšších nebo nečistých sil. Po staletí jsou ve světě mosty, stále zahalené mnoha mýty a legendami. Prohlédněte si naši galerii a podívejte se na nejzáhadnější mosty na světě.

Například Karlův most je jedním z nejoblíbenějších míst na světě. Počet mýtů o mostu odpovídá jeho slavnému stavu. Obyvatelé Prahy a turisté říkají, že v zamračeném počasí na mostě můžete vidět neobvyklou osobu, která zve kolemjdoucí, aby jim dal jejich autoportrét... s rohy.

V jižním Bulharsku již více než 500 let je most přezdívaný ďábelský. Existuje několik legend, které vyprávějí o důvodu takového děsivého jména: někdo věří, že na vnitřní straně mostu je tvář démona, někdo říká, že stabilita mostu je výsledkem oběti mladého mistra, který do konstrukce zazdil stín své milované dívky.

Jednou ze slavných městských legend Moskvy je mýtus o zlatém nýtu na Krymském mostě, jediné visuté budově v hlavním městě. Podle přesvědčení, zlatá část byla instalována Stalinem na dokončení výstavby zařízení, a po dlouhou dobu občané zkoumali most ve snaze ho najít.