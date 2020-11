Paříž hoří: Tisíce Francouzů protestovaly proti zákazu focení policistů

V Paříži došlo dne 28. listopadu k rozsáhlým protestům, a to kvůli návrhu zákona o globální bezpečnosti, jenž zakazoval uveřejňovat fotografie policistů a vojáků za účelem jejich ochrany před pronásledováním.

Na základě tohoto zákona by lidem, kteří by zveřejnili fotografie policistů se „zjevným účelem poškození jejich fyzické nebo duševní integrity“, hrozil rok vězení a pokuta 45 tisíc eur. Podle kritiků by však nařízení narušilo svobodu tisku a právo občanů na informace.

S podporou největších odborových svazů tak byla v Paříži organizována protestní akce, která přilákala obrovské množství účastníků. Postupně nakonec došlo k ostrým střetům mezi demonstranty a policií.

Protestující ničili auta, házeli petardy a rvali se s policisty. Někteří z demonstrantů budovali barikády z popelnic a stánků. Policie použila vodní děla.

Při akci vylo zraněno nejméně 37 policistů. Jednomu příslušníkovi policie demonstranti vyrazili tři zuby, uvedl Actu17 s odkazem na policejní zdroj. Kromě toho protestující házeli na policii Molotovovy koktejly.

Je však nutné upozornit, že reakce veřejnosti se vystupňovaly po dvou incidentech. V pondělí policie vyklidila tábor migrantů v centru Paříže, přičemž jejich postup byl některými francouzskými médii označen za brutální.

Další incident se odehrál z 21. listopadu. Při něm čtyři policisté fyzicky napadli hudebního producenta tmavé pleti, který šel po ulici bez roušky. Situace však byla zaznamenána na kameru, aniž by o tom policisté věděli, a tak se záběry dostaly na veřejnost.

Christophe Castaner, šéf vládní strany Republika v pohybu (REM) ve francouzském parlamentu, dnes na tiskové konferenci již informoval o tom, že francouzská vláda stáhla návrh zákona o globální bezpečnosti.

„Návrh zákona bude kompletně přepsán a bude předložena nová verze,“ řekl Castaner.