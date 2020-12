Jedna noc ve Wu-chanu: Jak vypadá město, kde to všechno před rokem začalo

Téměř sedm měsíců poté, co město zrušilo svuj přísný lockdown, se noční život ve Wu-chanu vrací zpět do plného proudu. Scény, které jsou momentálně nepředstavitelné pro lidi z mnoha měst po celém světě kvůli pokračování pandemie.

Mladí obyvatelé Wu-chanu se během nedávné noci procházeli, jedli pouliční jídlo a navštěvovali noční kluby, aby dohnali ztracený čas.

Oživení těžce zasažené ekonomiky nočního života ve městě nabízí pohled do postpandemického životního stylu. O tom mimochodem sní mnoho z nás, že se do toho promění právě rok 2021 poté, co proběhne globální vakcinace.

Wu-chan nehlásil nový lokálně přenesený případ nemoci od 10. května poté, co za sebou město mělo jeden z nejpřísnějších lockdownů na světě.

11milionové město bylo uzavřeno od zbytku Číny od noci 23. ledna, kdy byl do města zakázán vstup. Téměř k 3900 z 4634 zaznamenaných úmrtí na covid došlo v tomto průmyslovém městě.