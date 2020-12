Tanec na pylonu a šachy v díře: jak se baví fanoušci extrémní zimy

Zimní plavání je populární v mnoha zemích. V Rusku to dělají „mroži", na americkém kontinentu „lední medvědi", ve Finsku „vydry" a „tuleni“. Neobvykle populární zimní plavání je v Číně. Tam ten sport je zařazen do seznamu národních sportů. A čínský Yan Xiangbin se dokonce dostal do Guinessovy knihy a strávil v ledové vodě 67 minut!



Finsko přijalo v tomto sportu mezinárodní pravidla. Muži a ženy se účastní. Plavání běží na krátké vzdálenosti, včetně tratí 25, 50 a 450 metrů. K dispozici je také maratonská vzdálenost 1 km, ale jen málo lidí se může zúčastnit tohoto druhu soutěže. Také Mezinárodní asociace zimního plavání každý rok organizuje mistrovství světa v zimním plavání.