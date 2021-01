Do nebe a ještě dál: Auta, která změní svět

Až donedávna se zdálo, že stroj času z filmu Návrat do budoucnosti je jen výmysl a scény z Pátého elementu jsou pouhou fikcí. Ve dnešní době se však létající auta stala skutečností.

Nápad na vytvoření stroje, který by spojoval automobil a letadlo, existuje již dlouho, k realizaci ale až doposud nedošlo. V roce 2010 časopis Time zařadil okřídlená auta do top 10 nejvíce neúspěšných předpovědí futuristů, a to na stejnou úroveň jako světovou vládu a teleportaci. A i přes mnoho skeptických prognóz nyní stroje budoucnosti buduje mnoho zemí.

Před několika dny v aréně moskevského sportovního komplexu Lužniki začaly zkoušky ruského létajícího taxi určeného pro dva pasažéry. Dron, na kterém pracuje startup Hover, je schopen vzlétnout až do 150 metrů a zvednout náklad o hmotnosti až 300 kilogramů.