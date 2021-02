Bílé kouzlo nebo dopravní kolaps? Praha se ocitla ve sněhovém zajetí, na Karlově mostě se objevili běžkaři

Obyvatelé hlavního města České republiky dnes zažili pocit opravdové zimy, kterou v Praze už několik let neviděli. Sněžení a mrazy s sebou přinesly nejen pohádkovou scenérii s pocukrovanými střechami, ale i několikahodinové zácpy a zpoždění MHD. Vybrali jsme pro vás ty nejneobvyklejší fotografie tohoto zasněženého dne.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v některých oblastech nasněžilo během šesti hodin v noci z neděle na pondělí pět až deset milimetrů.

„To může být až 15 centimetrů prachového sněhu,“ okomentoval ČHMÚ.

Nejvíc podle něj nasněžilo na pomezí středních a východních Čech.

V centru Prahy sníh vytvořil malebné scenérie, na které Pražané nejsou v posledních letech zvyklí. Sněhu využili i běžkaři, kteří vyrazili na Karlův most.

Ale ne všem přinesla sněhová nadílka radost. Příval sněhu komplikoval dopravu, v Praze policisté hlásili dopoledne asi 40 nehod.

Aby následky sněžení byly co nejmenší, Technická správa komunikací (TSK) v Praze podle svých slov vyslala do ulic 73 sypačů a 53 menších strojů.

Problémy měly také autobusy, vlaky a kvůli zapadaným výhybkám i tramvaje. Výjimkou nebyla ani více než hodinová zpoždění. ROPID o nich informuje na svém webu a Twitteru. Informace jsou také na webu Pražského dopravního podniku. Některé spoje mají i více než hodinu zpoždění, musí jezdit odklonem, jiné vůbec nevyjely. Komplikace jsou také v okolí Prahy, problémy tak mohou mít lidé, kteří se chtějí do hlavního města dostat.

České dráhy na svém webu upozorňují na kalamitní stav na železnicích. Nevyjely třeba některé spoje z Prahy do Kolína, z Nymburka do Prahy, nejely některé vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Benešovem u Prahy nebo z hlavního města do Berouna.

Sníh pravděpodobně jen tak rychle neroztaje, během pondělí se teploty pohybují od minus čtyř do minus šesti stupňů a mrznout má i další dny. Meteorologové očekávají, že vlivem přílivu arktického vzduchu ve čtvrtek teploty poklesnou na celém území Česka pod –12 stupňů a ojediněle se mohou dostat až k –20 stupňům.