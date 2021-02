Sedím vysoko a dívám se daleko! Astronauti na ISS pořídili fascinující snímky naší planety

Od doby, co se ruský kosmonaut Sergej Kuď-Sverčkov a japonský astronaut Sóiči Noguči dostali na Mezinárodní vesmírnou stanici, téměř každý den na svých sítích zveřejňují fotografie úžasných pohledů na naši Zemi. Při zhlédnutí těchto záběrů pořízených na oběžné dráze z výšky zhruba 400 kilometrů už jistě chápete, proč to lidi tak táhne do vesmíru.