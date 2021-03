Nedílná součást nynější doby: Roušky pod objektivem mikroskopu.

Společnost se často rozděluje na ty, co dodržují veškerá opatření, a to včetně povinného nošení roušek či respirátorů, a ty, co jejich účinnost popírají. Mezi takovými lidmi jsou i někteří politici, jako je například český poslanec Lubomír Volný anebo exprezident České republiky Václav Klaus, který nedávno prodělal koronavirus na vlastní kůži. Specialisté z WHO přitom uváděli, že nošení ochranných pomůcek snižuje riziko nákazy, což bylo potvrzeno i řadou odborných studií.