Peking zasáhla písečná bouře

Peking zasáhla silná písečná bouře, která způsobila, že obloha čínského hlavního města se zbarvila do oranžova. Podívejte se do naší galerie na nejzajímavější snímky z této krásné i děsivé události zároveň.

Čínský televizní kanál CGNT hlásí, že meteorologové vyhlásili žlutý stupeň nebezpečí. Písečná bouře přicházející z Mongolska způsobila vážné znečištění ovzduší. Znečištění je v některých oblastech 160krát vyšší než udává maximální hodnota WHO. Viditelnost v hlavním městě je menší než 1000 metrů, což způsobilo dopravní zácpy.

Meteorologové očekávají, že písečná bouře bude trvat až do úterního rána 16. března a dotkne se 12 provincií a měst v Číně. Byla to nejsilnější písečná bouře v Číně za posledních 10 let.