Mimořádná událost nebo ekonomická katastrofa? Kvůli nákladní lodi došlo k zablokování Suezského průplavu

Nákladní loď Ever Given, která zavinila současnou situacu v Suezském průplavu, pluje pod panamskou vlajkou a přepravuje zboží z Asie do Evropy. Tentokrát směřovala z Číny do Rotterdamu. Podle médií je všech 25 členů posádky v pořádku.

Nyní na proplutí čeká zhruba 200 plavidel.

Suezský průplav spojuje Středozemní a Rudé moře. Trasa měří 193 kilometrů a slouží od roku 1869. Jedná se o nejrychlejší spojení mezi Asií a Evropou. Prochází jí 12 procent objemu zboží, s nímž se ve světě obchoduje.