Jste vystresovaní z pandemie? Vědci popsali, jak vám může trávení více času v přírodě pomoci se uklidnit

Podle bioložky ochrany přírody Rachel Buxtonové má divoká příroda jednoznačně uklidnující účinek na lidské zdraví, proto není překvapením, že se světem nyní šíří fenomén tzv. lesní terapie.

V dnešní galerii Sputniku jsme si pro Vás přichystali jedny z nejzelenějších míst na světě, které se nachází v Číně, Itálii, Brazílii, Kolumbii, Kanadě, Japonsku, Německu, Chorvatsku či Malajsii. Inspirujte se a vydejte se na procházku do lesa, a to co nejčastěji to půjde!