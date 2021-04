Rostoucí napětí v Jihočínském moři. Filipíny požadují odsun lodí s čínskými námořními milicemi.

Přítomnost více než 200 čínských lodí v Jihočínském moři, které zakotvily u útesu Whitsun ve filipínské výlučné ekonomické zóně již na začátku března, znepokojilo Manilu. Představitelé filipínské strany tvrdí, že se jedná o čínskou námořní milici, zatímco to Peking popírá. Podle nich jsou to jen rybářské lodě.

Jihočínské moře je ohniskem sporů hned mezi několika státy v regionu, a to včetně Číny a Filipín. Další kolo napětí bylo rozpoutáno poté, co filipínská námořní hlídka spatřila čínské lodě zakotvené poblíž útesu Whitsun, který je podle verze Manily součástí jejich výlučné ekonomické zóny. Nyní Manila požaduje, aby Peking stáhl svá plavidla, na nichž se podle Filipín nacházejí čínské milice.

Představitelé Pekingu přitom uvedli, že tato tvrzení nejsou podložená, jejich rybářské lodě tam totiž zakotvily pro to, aby se schovaly před nepříznivým počasím. Navíc prohlásili, že to není poprvé, co čínské lodě rybaří v tomto okolí.