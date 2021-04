S úsměvem kolem Země. Vzácné fotografie ze života prvního kosmonauta planety Jurije Gagarina

Před 60 lety, dne 12. dubna 1961, došlo k události, která změnila svět, proběhl první let člověka do vesmíru.

Každý člověk na Zemi zná fotografii, na které se člověk ve skafandru široce a přívětivě usmívá. Toto je první kosmonaut na světě Jurij Gagarin.

Ti, kteří zažili dobu socializmu, si mohou vzpomenout na několik dalších záběrů: tady sám kráčí po koberci přes Rudé náměstí k tribunám nebo sedí na lavičce a mluví s inženýrem Sergejem Koroljovem.

Sputnik Česko vám nabízí pohled na poměrně vzácné a málo známé záběry ze života toho, kdo jako první navštívil oběžnou dráhu Země. Na fotografiích před více než půl stoletím se pilot Gagarin zamyšleně dívá do nebe, připravuje se na let do vesmíru, přijímá gratulace nadšeného davu v Moskvě, Londýně a Paříži, hraje si se svými dcerami a odpočívá se svou manželkou.