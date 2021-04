Není to vůbec až tak špatné: Na čem si pochutnávají astronauti ve vesmíru

Vyzkoušet stav beztíže a podívat se na neskutečnou krásu vesmíru by asi chtěl každý z nás. To jsou věci, které mnozí z nás můžou astronautům závidět. Jediné co jim asi nikdo nezávidí, je poměrně problematická konzumace jídla ve stavu beztíže. O jídle astronautů dokonce kolují různé strašidelné legendy.