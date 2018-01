Biatlonista Anton Šipulin, závodník v short tracku Viktor An a lyžař Sergej Usťugov nejsou na seznamu potenciálních účastníků Olympijských her 2018 v Pchjongčchangu, prohlásil první viceprezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov.

„Tito sportovci, jako jsou například Viktor An, Anton Šipulin nebo Sergej Usťugov, nebyli aktéry vyšetřování v rámci Oswaldovy komise, nikdy nebyli zapleteni do žádných dopingových skandálů a všechny jejich četné vzorky, které odevzdali během své kariéry, svědčí o tom, že jsou to „čistí" sportovci. Nicméně jejich jména na seznamu potenciálních účastníků OH zatím nejsou," uvádí Pozdňakovova slova tisová služba Ruského olympijského výboru.