„Erdogan není zvyklý na to, že mu odpovídají. Měl by si začít zvykat. Okupant Severokyperské turecké republiky, který pronikává do kurdského regionu a ničí civilní obyvatelstvo v Afrínu, by neměl číst mravní ponaučení o morálních hodnotách," uvádí se na ruskojazyčném účtu Netanjahua na Facebooku.