Sám voják v poli

První obětí Trumpova rozhodnutí bylo světové uspořádání, nebo spíše to, co z něj zbylo. Nyní jsou Spojené státy ve stejné skupině s Izraelem a Saúdskou Arábií, tedy na stejné straně se zeměmi, které pravidelně porušují mezinárodní právo. Na druhé straně Čína, Rusko, Evropa a Írán. Na tento seznam musíme zcela určitě přidat i Japonsko, Indii, Austrálii a Kanadu a je obtížné si představit, že se tento seznam dále nerozšíří. „Trump neposlouchal jednomyslné požadavky nejbližších amerických spojenců. Emmanuel Macron a Angela Merkelová ho dokonce navštívili a poslední dva týdny se snažili prosadit svou pozici, ale vrátili se s prázdnou." Píše se v článku Financial Times s názvem Epitaf kolektivního Západu.