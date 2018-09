Porošenko připomněl, že státní dluh Ukrajiny od roku 2007 do roku 2010 vzrostl o 26 miliard dolarů, a od roku 2010 do roku 2014 vzrostl skoro o 20 miliard. Podle jeho názoru, pokud by v těchto letech nebylo takové zvýšení, Ukrajina by nyní mohla odmítnout zahraniční půjčky.