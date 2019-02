Každý má „to svoje“. My v Česku máme ZIMU

Dnešní nejpopulárnější zprávou, která se objevila snad ve všech českých médiích, byla zpráva o extrémních mrazech v ČR a padajících rekordech v počasí. Sputnik situaci v ČR porovnal se současnou politickou situací ve světě a poukázal na to, co se děje v jiných zemích.

A co se tedy vlastně jinde děje? Podívejme se na celé dění od Východu až k Západu.

Smlouva INF

Nutno zmínit, že dne 2. února USA, a později i Rusko, odstoupily od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Státy pozastavily plnění svých závazků a mají šestiměsíční výpovědní lhůtu na to, aby se vzájemně nějak domluvily. Sputnik dnes zveřejnil zprávu o tom, že Rusko v reakci na jednání USA začne vyvíjet nové typy zbraní. V průběhu let 2019-2020 tak plánuje vytvořit pozemní verzi komplexu Kalibr s raketou dlouhého doletu.

Ukrajina a plyn

Na daném obrázku je vyobrazen ukrajinský prezident Petro Porošenko, jak se snaží najít plyn. Dne 1. ledna 2020 totiž vyprší kontrakt Ukrajiny s Ruskem o tranzitu plynu do Evropy. To podle poslance ukrajinské Nejvyšší rady, Vadima Rabinoviče, povede k pádu ukrajinské ekonomiky. Zároveň se v současné době staví plynovod Severní proud 2. Ten předpokládá výstavbu dvou potrubí plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa.

Polské krávy

Dne 4. února Polsko ohlásilo případ atypické formy takzvané nemoci šílených krav. Tato nemoc se vyskytla na farmě v blízkosti českých hranic. Nemocná zvířata jdou na porážku a jejich maso je dále zpracováváno. Podle informací, které zveřejnilo Ministerstvo zemědělství SR, se toto maso dostalo i na Slovensko. Později vyšlo najevo, že maso putovalo i do České republiky.

České mrazy

Úterní ráno (5. února) bylo v České republice pěkně mrazivé. Meteorologové na celém území republiky zaznamenali teploty, které se pohybovaly hluboko pod nulou. Na některých místech dokonce padl i rekord. Například byl zaznamenán rekord na Jezerní slati u Kvildy. Právě tam totiž teploměry ukazovaly až —33,3 °C.

Migranti, žluté vesty a brexit

V Paříži od 17. listopadu loňského roku až dodnes probíhají masové protesty tzv. hnutí žlutých vest. Sputnik opakovaně pořizuje živé přenosy těchto protestů.

V Itálii zase bojují proti migrantům, kterých už mají „tak nějak dost". Navíc se objevily zprávy o tom, že některé lodě s migranty mizí beze stopy.

Brexit: Velká Británie a Severní Irsko by měly ukončit své členství v Evropské unii, a to na základě rozhodnutí britských voličů.

To je přehled světových událostí, které se často objevují v médiích. V českých hospodách se však nyní vášnivě debatuje o počasí.