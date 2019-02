V Británii roste poptávka po ruských provokacích

Williamson ve svém prohlášení zdůrazňuje, že odchod Velké Británie z EU je důležitým momentem v historii jeho státu. Tento krok bude mít za následek to, že Velká Británie posílí svou celosvětovou přítomnost, a také by měla rozšířit letální zbraně a zvýšit svou politickou váhu. Ministr dále souhlasí s tím, že by Velká Británie a její spojenci měli zvýšit výdaje na obranu, a to právě kvůli „ruským provokacím". Tímto způsobem tak britský politik podporuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Vztahy mezi Ruskem a Velkou Británií se zhoršily v březnu minulého roku, když Londýn obvinil ruskou vládu z účasti na pokusu o vraždu bývalého plukovníka GRU a agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie. Toto obvinění vyvolalo obrovskou diskuzi. Rusko však veškeré obvinění odmítlo.