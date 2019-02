Důkazy? Neexistují. Jsou vinni? Ano!

Dne 2. února USA pozastavily svou účast na smlouvě INF a odůvodnily to tak, že Rusko porušuje ustanovení dané smlouvy. Dnes ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že USA nemají žádné důkazy, které by svědčily o vině Ruska.

„Washington strávil několik let tím, že se snažil dokázat, že raketa 9M729 byla někdy testována na dosah, který smlouva INF zakazuje. Američané však přesný dosah nikdy neuvedli. Dnes se tak obvinění USA omezují pouze na to, že „Rusko samo ví, jak smlouvu porušuje". Spojené státy se snaží odvolat na informace tajné rozvědky, ale stejně jako dřív, jsou to jen slova. Rusko odmítlo a nadále odmítá, že někdy porušilo ustanovení smlouvy," informovalo Ministerstvo zahraničí Ruska.

V reakci na odstoupení USA od smlouvy INF, Rusko zareagovalo zrcadlově a svou účast ve smlouvě také pozastavilo.