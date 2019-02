„Bezedná jáma“ amerického rozpočtu

Příští týden americký prezident Donald Trump plánuje ohlášení vysvobození celého území, které kontroloval Islámský stát (IS)*. Podle Vladimira Baťuka, ředitele Centra pro vojensko-technické výzkumy Ruské akademie věd, to znamená, že Američané chtějí opustit Sýrii jako vítězi, ale v regionu to pochopí jako oslabení pozic Washingtonu.