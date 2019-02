Trumpova přetahovaná

„Všechno poukazuje na to, že Bílý dům si zvolil ostrý konfrontační scénář ve Venezuele s použitím síly. Zdá se mi, že tam už to ani neskrývají. Používají všechny způsoby informačního a psychologického tlaku — začínají manipulací a provokačními provokacemi až do vydírání a rozdmychávání nenávisti. Hlavním objektem vlivu jsou ozbrojené síly Bolívarovské republiky Venezuely. Také pokračuje zpracovávání příslušníků," řekla Zacharovová.

„Venezuelské vojáky otevřeně vyzývají ke vzpouře. Od vysoce postavených úředníků ve Washingtonu slyšíme výzvy k ozbrojeným silám jiného suverénního státu, aby přešly na stranu nové politické vlády. Jaké morální právo potom USA mají pro posouzení demokracie a právních základů v zemi a na mezinárodní úrovni. Žádné," dodala tisková mluvčí.

Předseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó se vyhlásil 23. ledna za dočasného prezidenta na dobu činnosti prozatímní vlády. USA a řada jiných zemí uznaly Guaidóa za hlavu státu a požádaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jehož zvolení nepokládají za zákonné, aby nepřipustil silové akce proti opozici. Maduro se označil za ústavního prezidenta a předsedu opozičního parlamentu označil za loutku USA.