„Spojené státy vyzývají Velkou Británii, Francii, Německo a další evropské spojence, aby si vzali zpět více než 800 bojovníků IS* zajatých v Sýrii a předali je soudu. Chalífát brzy padne. V opačném případě to bude špatné – musíme je nechat jít. USA se nechtějí dívat na to, jak tito bojovníci IS pronikají do Evropy, kam se očekává, že zamíří,“ napsal na Twitteru.

Zároveň může být tato výzva, aby si evropské země vzaly teroristy a poslali je do vězení, pokusem dostat je z dosahu syrských vládních jednotek. Prohlásil to první místopředseda výboru Národní rady pro mezinárodní záležitosti Vladimir Džabarov. Senátor dodal, že se může jednat o občany Evropské unie, kteří se připojili k teroristické organizaci Islámský stát*.

„Obecně by měli být stoupenci teroristické skupiny uvězněni v Sýrii, kde se dopustili zločinu. A vytváření podmínek pro jejich návrat do vlasti vypadá, jako by toho měli být ušetřeni,“ prohlásil Vladimir Džabarov.

I přes vítězství nad IS*, jež Donald Trump oznamoval, zůstávají v některých oblastech Sýrie, které jsou kontrolovány americkými spojenci, stále pozůstatky po teroristech. Dne 16. ledna byl v Manbidži spáchán teroristický útok, v jehož důsledku zahynulo celkem 27 lidí, včetně pěti amerických vojáků.

* IS – organizace zakázaná v Rusku