Erdoğan neoblomně trvá na svém ohledně S-400

NATO, na rozdíl od Spojených států, nemá námitky vůči dodávkám ruských protiletadlových raketových systémů S-400 do Turecka. Prohlásil to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan.

„Jsme neustále přesvědčováni (USA, pozn. red.), abychom se vzdali S-400. Proč bychom to však měli dělat? Neučinili jste žádné kroky a my máme právo používat různé systémy. V NATO jasně uvedli, že to nezpůsobí žádné problémy. Řecko vlastní S-300 už několik let, ale této zemi nikdo nic neříká,“ uvedl Erdogan v pondělí, když vystupoval ve městě Burdur. Jeho projev vysílala stanice NTV.

Jedná se o dodávku čtyř divizí S-400 za 2,5 miliardy dolarů. Turecko zaplatí část dodávky samo, další část bude zaplacena ruským úvěrem. Dříve turecký ministr obrany Hulusi Akar poznamenal, že S-400 se v Turecku objeví letos v říjnu.

Smlouva o dodávce S-400 do Turecka byla podepsána v roce 2017 a způsobila diplomatické spory mezi Ankarou a Washingtonem. USA totiž požadují, aby se turečtí spojenci vzdali ruských komplexů ve prospěch amerických systémů Patriot.