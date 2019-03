Podezřelá diplomacie

Minometný granát měl detonátor, ale žádný výbušný materiál. To potvrdili experti, kteří dorazili na místo události. Uvnitř však našli jeho stopy.

Podle ruského ministerstva se zahraničí zaměstnanec americké ambasády pokoušel propašovat minometný granát záměrně, a proto šlo o pokus o organizaci provokace.

„Vypadá to, že se Spojené státy snaží otestovat ruské bezpečnostní schopnosti nejen zvenčí, když posílají válečné lodě a letouny na provokativní mise u našich hranic, ale i zevnitř, a to dokonce i za účasti vlastních zaměstnanců velvyslanectví,“ uvedli Sputniku na ruském ministerstvu zahraničí.

Podle slov zaměstnance velvyslanectví chtěl nefunkční granát jako suvenýr do vlastní soukromé sbírky. Ruské ministerstvo zahraničí později informovalo, že muž se odbavil na další let a odletěl do New Yorku bez granátu.

Na ministerstvu dále dodali, že vzhledem k teroristickým útokům z jedenáctého září si zaměstnanec ambasády musel uvědomovat, že pokus převézt minometný granát v kufru je velmi závažná věc.