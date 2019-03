Opět na svobodě. USA se připravují na testování zakázaných raket

Podle zprávy Associated Press budou USA testovat zakázané rakety, které jsou zakázány smlouvou o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). První start je naplánován na srpen.

Testy zakázaných raket se budou konat v příštím roce a půl. Některé druhy balistických raket se však do výzbroje nedostanou dříve než za pět let. Mezitím, jak je uvedeno ve zdroji, mohou být testy zrušeny, pokud se Rusku a USA podaří do srpna zachránit smlouvu INF.

V roce 1987 SSSR a USA podepsaly Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Do června 1991 byly podmínky smlouvy splněny. Sovětský svaz zničil 1 846 raketových komplexů a Spojené státy jich zničily 846. 2. února 2019 však po řadě vzájemných obvinění z porušení smlouvy Donald Trump oznámil odstoupení od smlouvy. V Kremlu oznámili, že ruská odpověď na tento krok bude stejná. Putin zdůraznil, že všechny návrhy Moskvy ohledně odzbrojení zůstávají na stole a dveře jsou otevřené, ale nepřeje si, aby další jednání byla iniciována Ruskem. 4. března Vladimir Putin podepsal dekret o pozastavení dodržování smlouvy INF.