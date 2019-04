Ten pocit, když na světě už není větší hrozby než Irán, Sýrie a Erdogan s S-400

„Ozbrojenci se už přemístili do oblasti severní Afriky, zejména pak do Libye, pokračovali směrem dolů do střední Afriky a dorazili až na jih Afriky. Teroristé samozřejmě míří do Afghánistánu. Někteří se tam pevně usazují, někteří jdou dál na území jihovýchodní Asie,“ uvedl.

* IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku