Šéf odboru pro BRICS na ruském ministerstvu zahraničí Michail Kalugin uvedl, že přechod uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky na platby v národních měnách je prioritním úkolem, který vyžaduje dost času. Oznámil to během konference Doing Business with BRICS ve Washingtonu.