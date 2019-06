Nikam nepoletíš! Nejnovější americká letadlová loď je nekompatibilní s F-35С

Kongres USA může vydat zákaz na používání nejnovější letadlové lodi USA CVN-79 John F. Kennedy, informace přináší The Drive a dodává, že problém spočívá v katapultu lodi, který není kompatibilní se stíhacími letouny páté generace F-35C.

Celý problém je spojen s tím, že stíhací letouny páté generace F-35C nejsou kompatibilní se současnou verzí elektromagnetického katapultu EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch Systém) a záchytným systémem AAG (Advanced Arresting Gear) této lodi, což logicky znamená, že letouny nemohou ani vzlétat, ani přistávat.

Navíc se protivníci projektu domnívají, že CVN-79 není schopný plnit základní funkce. V době testů z Johna F. Kennedy dokázaly vzlétnout pouze letouny F/A-18 Super Hornet a EA-19G Growler.

Letadlová loď CVN-79 John F. Kennedy patří do projektu Ford. První loď projektu – CVN-78 Gerald R. Ford – stála Washington rekordních 12,9 miliardy dolarů. Stavba letadlové lodi byla zahájena v roce 2009 a námořníci loď převzali v roce 2017.

Celkově Pentagon plánuje vybudování deseti až dvanácti lodí této třídy. Část z nich by se do výzbroje námořnictva měla dostat do roku 2027.

V návrhu amerického obranného rozpočtu na příští rok je bod o možném zastavení programu Ford, dokud nebude dokázána kompatibilita lodí se stíhacími letouny F-35C.