Zuckerberg má výpadek, všichni mají únik

Většina poruch byla zaznamenána ve Velké Británii, Německu, Rusku, USA a Francii. Služba nefungovala ani některým uživatelům v Česku. Při selhání uživatelé mohli místo fotografií vidět zprávy, které jsou obvykle skryté a spojeny s tím, co je zobrazeno na fotografii. Obrázky obsahovaly zprávu „Na obrázku může být…“. Následně pokračoval to, co facebookové systémy umělé inteligence na obrázcích našly, někdy se jen snaží odhadnout, co na nich je.

Pomocí této technologie Facebook dokáže vytvořit plán toho, s kým určitá osoba komunikuje, tuto informaci poté využívá k tomu, aby rozhodl, co ve zprávách zobrazí (například jakou reklamu). Přičemž technologie rozpoznávání obličeje na stránkách sociálních sítí v Evropě jsou kvůli obavám o soukromí zakázány, jak ještě může být použita.