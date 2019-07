Spojeným státům předpovídají default

Podle analytiků mohou USA překročit hranici státního dluhu už na začátku září, nepřijme-li Kongres rozhodnutí o jejím zvýšení. Uvádí se však, že americkému parlamentu zbývá málo času, protože již 26. července jeho dolní sněmovna odchází na dovolenou.

„Musíme chápat, že jde o technický default, není to tedy reálný ekonomický krach. Peníze, které si půjčuje vláda na zaplacení svých výdajů, když jde o deficitní financování, může vláda využívat jen na základě rozhodnutí Kongresu. Kongres stanoví hranici této půjčky, kterou vláda nesmí překročit. To se periodicky přešetřuje. To je předvídatelný krok, protože (prezident USA Donald) Trump začal tím, že značně snížil daně, a to má za následek snížení rozpočtových příjmů. Chtěl bych však upozornit na to, že USA i nadále utrácejí peníze za snižování příjmů a podporují tím vysoké tempo růstu, nejde tedy o reálný default,“ uvedl pro Sputnik ředitel Rooseveltova fondu pro výzkum USA MSU Jirij Rogulev.