Pojď také do války, milá Británie

Íránský ministr zahraničních věcí Mohammad Džavád Zaríf je přesvědčen o tom, že Spojené státy mají v úmyslu zatáhnout Velkou Británii do konfrontace s Teheránem.

„Nenechte se mýlit: poté co se (poradci amerického prezidenta Johnu - red.) Boltonovi nepodařilo zatáhnout do války století Donalda Trumpa (amerického prezidenta), začal se obávat rozpadu své ,skupiny B‘ a používá svůj jed proti Velké Británii s úmyslem vtáhnout ji do této krize (konfrontace s Íránem - red.) Jedině opatrnost a předvídavost umožní těmto léčkám odolat,“ napsal v neděli Zaríf na Twitteru.

„Skupinou B“ Zaríf nazývá „sjednocení“ amerického poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, korunního prince Saúdské Arábie Mohammeda bin Salmána a korunního prince Spojených arabských emirátů Mohammeda bin Zayed Al Nahyana.

V pátek Íránské revoluční gardy zadržely dva britské tankery. Jeden z nich přinutily zakotvit u íránského přístavu Bandar Abbás. Zatímco Británie zvažuje odpověď, její tankery z Hormuzského průlivu zcela zmizely.

Britské dilema

Londýn v sobotu v dopise Radě bezpečnosti OSN a generálnímu tajemníkovi OSN uvedl, že tanker se v době zásahu Íránských revolučních gard pohyboval v ománských teritoriálních vodách. V dopise byla akce Íránu označena za nelegální vměšování. Podle deníku The Telegraph Velká Británie, která se dříve snažila zachránit jadernou dohodu s Íránem, po obsazení svého tankeru zvažuje uvalení sankcí na Teherán.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt, který konkuruje Borisovi Johnsonovi v boji o místo premiéra, v sobotu řekl, že reakce Velké Británie bude rázná, ale vojenský zásah vyloučil.

„Naší prioritou je nalézt způsob, jak deeskalovat situaci,“ uvedl Hunt. Na Twitteru rovněž napsal, že o incidentu mluvil i se svým íránským protějškem, kterému vyjádřil své znepokojení. Íránský chargé d’affaires v Londýně byl předvolán na ministerstvo zahraničí.

Podle amerického deníku The Wall Street Journal nyní Velká Británie musí čelit nepříjemnému dilematu, a to ve chvíli, kdy dochází k výměně premiéra země. Londýn se snaží vyvažovat vztahy jak s USA, tak i s Evropskou unií, a to během svých příprav na odchod z EU, k němuž má dojít tento rok.

Dříve kvůli zadržení íránského tankeru Zaríf obvinil Londýn ze spoluúčasti na „americkém ekonomickém terorismu“. V rozhovoru pro BBC šéf íránské diplomacie uvedl, že Londýn zadržením íránského tankeru porušuje své závazky vyplývající z jaderné dohody.