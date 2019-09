Zapnětě si bezpečnostní pásy! Brexitujeme!

Nejzávažnějším rizikem pro globální ekonomiku v krátkodobém horizontu je odchod Velké Británie z EU. Následky by mohly být porovnatelné s krizí roku 2008, myslí si Lorenzo Bini Smaghi, předseda představenstva společnosti Societe Generale.

„V globální ekonomice existuje několik rizik. Myslím si, že největší z nich je v krátkodobém horizontu brexit,“ sdělil Bini Smaghi pro RIA Novosti.

Svůj názor odůvodnil tím, že v případě brexitu je obtížné předvídat, jak to světovou ekonomiku ovlivní. Dodal, že jde jak o psychologické následky, tak i možný devastující dopad na finanční trhy, jaký jsme viděli například u Lehman Brothers v roce 2008.

Spojené království by mělo opustit EU 31. října, parlament země ale schválil zákon, který by zabránil brexitu bez dohody, pokud do 19. října nebudou schváleny podmínky dohody s EU. V takovém případě bude Londýn povinen požádat o prodloužení termínu brexitu.