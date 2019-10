Syrská vládo, hurá do politiky!

Problém uprchlíků nelze vyřešit pouze úsilím Turecka, Íránu, Ruska nebo EU. Bude to možné pouze díky koordinovanému jednání těchto hráčů se syrskou vládou. Damašek přirozeně požaduje, aby byli uprchlíci navráceni do své vlasti, jelikož se správně domnívá, že uprchlíci významně přispějí k obnově Sýrie, která nyní zoufale potřebuje lidské zdroje,“ řekl novinář.

„Turecko se stále více trápí přítomností syrských uprchlíků na svém území, jelikož jsou hlavní zátěží pro tureckou ekonomiku a faktorem sociálního napětí ve společnosti. Tudíž, když obě strany chtějí stejnou věc, nejrozumnějším řešením je vyřešit tento problém spojením sil,“ dodal Kassargian.

„Evropa musí s Tureckem mluvit.“

Již dříve se český premiér Andrej Babiš vyjádřil k otázce uprchlíků v Evropě. Na schůzce s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, která se konala v New Yorku, podpořil jeho mírový plán pro Sýrii. Tam chce turecký lídr vytvořit bezpečnostní zónu, do které se vrátí syrští uprchlíci.

Do Turecka podle deníku The Guardian uprchlo před boji asi 3,6 milionu Syřanů. Erdogan nedávno pohrozil, že pokud budou Evropská unie a další velmoci s budováním bezpečnostní zóny otálet, bude nucen běžence vpustit do Evropy. Některé syrští uprchlíci se už dlouhodobě nacházejí např. v Řecku.

Andrej Babiš si je jistý tím, že Evropa musí s Tureckem mluvit. „Pokud tam dojde k dalšímu vojenskému konfliktu, hrozí, že uprchnou další dva miliony lidí. Kam půjdou? No přece do Turecka. Turecko to neustojí a pošle je nám do Evropy. Proto říkám, že Evropa musí s Tureckem mluvit a hledat řešení,“ prohlásil premiér.