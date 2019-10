Reinkarnace iluzionisty Houdiniho

Americký prezident Donald Trump řekl, že USA vyvíjí nové zbraně, které „si nikdo ani neumí představit“, a to včetně „geniálních“ ponorek. Informoval o tom v pondělí portál Yahoo News.

„V současné době vyvíjíme obrovské množství zbraní. Máme zbraně, které si nikdo neumí ani představit. Do čtyř až pěti týdnů uděláme několik zastávek, některé (zbraně) ukazujeme, jiné ne. Ale obnovili jsme a vylepšili naše jaderné zbraně (zbrojení). Budujeme takové ponorky, na které nikdo nemůže ani pomyslet, geniální. Doufám, a děj Bože, abychom je nikdy nepoužili, ale děláme to, co musíme,“ řekl Trump reportérům, kteří se sešli v Bílém domě u příležitosti podepsaní obchodní dohody s Japonskem.

Úspěchy Číny ve výrobě raket

Dne 1. října 2019 se v Pekingu konala největší vojenská přehlídka věnovaná 70. výročí vzniku Čínské lidové republiky. Přehlídky na náměstí Nebeského klidu se zúčastnilo 15 tisíc vojáků, 580 jednotek techniky, 160 letadel a vrtulníků. Skutečnou vojensko-technickou senzací však byla ukázka několika nejnovějších systémů raketových zbraní. Největší pozornost odborníků upoutal nadzvukový bezpilotní průzkumný letoun WZ-8 a raketové systémy s hypersonickou hlavicí DF-17, nadzvukovou řízenou střelou DF-100 a mezikontinentální raketou DF-41. Tyto systémy nebyly dříve nikde předvedeny.