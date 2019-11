Turecko vrátí teroristy IS do EU?

Soylu zdůraznil, že Turecko nemá v úmyslu držet všechny teroristy na svém území, a pohrozil, že je pošle „domů“. „Pro nás je to nepřijatelné. A je to také nezodpovědné. Pošleme zadržené bojovníky IS do jejich zemí,” řekl ministr novinářům.

„Nejsme hotel pro teroristy Islámského státu,“ dodal.

Evropské země se k převzetí svých občanů, kteří se v minulých letech zapojili do bojů po boku IS, stavějí jen velmi neochotně.

*IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku