USA překrmily NATO svými zbraněmi

„Nemůžeme dovolit, aby se pod tlakem Washingtonu změnil pátý článek Charty NATO, který zavazuje členy Aliance dodržovat solidaritu, na článek F-35, který by je nutil kupovat americké zbraně,“ sdělila Parlyová.

Ministryně přiznala, že Spojené státy jsou důležitým aktérem NATO a zdůraznila, že americký prezident Donald Trump sám vyzývá evropské země, aby převzaly odpovědnost za svou bezpečnost.

Kromě toho poznamenala, že Evropa „zatím nemá vojenské mechanismy, které by odpovídaly její hospodářské a politické moci“. Podle jejího názoru není budování nezávislé suvrénní pozice rychlým procesem. To by však nemělo stavět členy Evropské unie před výběrem mezi suverenitou Evropy a Severoatlantickou aliancí. Právě naopak by měli členové upevňovat jeden druhého.

Dále Parlyová uvedla, že zajištění bezpečnosti v Evropě není možné bez udržování dialogu s Ruskem.