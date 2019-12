Střely Tomahawk v USA vyrábějí trestanci

Američtí trestanci vyrábí ve věznicích produkty pro obranné zakázky, včetně součástek pro vysoce přesné podzvukové řízené střely Tomahawk. Sputniku to prozradil ruský podnikatel Viktor But, který si v americké věznici odpykává 25letý trest.

Korespondent agentury, který již po mnoho let udržuje přátelské vztahy s tímto Rusem, jej navštívil ve federální věznici Marion v americkém státě Illinois.

„Abyste se ve vězení nenudili, můžete tam pracovat. Většina pracujících vězňů v Marionu se zabývá výrobou součástek pro rakety Tomahawk. Navíc zde sídlí několik továren vyrábějících tyto rakety. Z tohoto důvodu pravděpodobně létají nestabilně,“ řekl se smíchem Viktor But.

„Někdy je to docela legrační: člověk tady sedí pět nebo sedm let, pracuje v jedné z dílen, dosahuje vysoké úrovně ve své specializaci, a pak se po odpykání trestu dostane na svobodu. Ale najít si práci ve zdejším kraji není snadné - jsou tady jen přírodní rezervace a dvě federální věznice, žádní další zaměstnavatelé prakticky neexistují. Je tady ale hlavní továrna na součástky pro rakety – běžná práce, na kterou jste již odborníkem. Jdete tedy do továrny, ale tam vám řeknou: „Promiňte, nemůžeme vás přijmout, máte záznam v trestním rejstříku!“ řekl But.

Viktor But byl zatčen na žádost USA v Thajsku v roce 2008 v důsledku provokační operace amerických tajných služeb. Byla proti němu vznesena obžaloba ze spiknutí s cílem vraždy občanů USA, vojáků USA, s cílem materiální podpory terorismu a protizákonného obchodu raketami typu země-vzduch.

Ruský občan popírá všechna obvinění. V Thajsku vyhrál dva soudy o extradici v první instanci, ale pak, v etapě apelace, byla usnesení soudů první instance zrušena. But byl deportován do USA, když byl ještě pod jurisdikcí thajské legislativy, což bylo hrubým porušením jak thajských, tak amerických zákonů. V roce 2012 shledal soud v New Yorku ruského občana vinným a vynesl mu minimální rozsudek podle článků, ze kterých byl obviněn: 25 let vězení.