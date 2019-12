Policie chce shromažďovat údaje o sexuální orientaci občanů. Pomůže to v boji proti terorismu?

Ministerstvo vnitra České republiky předložilo novelu zákona o policii, která by umožnila vést záznamy o politických názorech, náboženství, členství v odborech a dokonce o sexuální orientaci občanů.

A jaký je argument strážců zákona? Podle nich jde o opatření proti riziku možné radikalizace směřující k hrozbě teroristického činu. Vnitro tuto potřebu odůvodňuje jednoduše, a to tím, že takové pravomoci policie zatím nemá a je tedy omezena ustanovením, které jí to umožňuje pouze, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku.

„Je to brutální zásah do soukromí a svobody občanů. Pan ministr Hamáček, který si zprivatizoval ministerstvo vnitra, chce, aby policie měla větší pravomoc, než by měla mít. Shromažďovat citlivá data o někom, kdo není z ničeho podezřelý, to mi přijde jak novodobá StB. Na každého něco mít. Toto může být kdykoliv zneužito nebo použito, a to při změně politického režimu nebo umlčování nepohodlných osob. Vše je však vždy prezentováno, že jde o bezpečí občana. Ochrana občanů však vypadá jinak, ale ne šmírovaní a šikana,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.