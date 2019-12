Politická sebevražda amerických demokratů

„Tento pochod je politickou sebevraždou pro Demokratickou stranu. Viděli jste moje hodnocení? ... Od prvního dne se mě snažili obžalovat. Pokusili se to udělat ještě předtím, než jsem začal bojovat,“ prohlásil prezident Trump na shromáždění v Michiganu.

Jak ukázal průzkum společnosti Quinnipiac University, hodnocení Trumpovy popularity dosáhlo v prosinci 43 procent, a to ve srovnání s předešlými 38 procenty, které získal v říjnu.

Sněmovna reprezentantů Kongresu USA vznesla proti Trumpovi obžalobu ve dvou věcech, a sice překročení pravomoci a obstrukce vůči Kongresu. Demokratická většina ve Sněmovně totiž tvrdí, že Trump zdržoval vojenskou pomoc Ukrajině a výměnou za to požadoval vyšetřování jeho politického oponenta Joeho Bidena a jeho syna Huntera. Sám prezident ale tvrdí, že jen chtěl, aby ukrajinské úřady bojovaly proti korupci.

Případ se nyní přesouvá do Senátu, který by měl o dané věci rozhodnout. K odvolání Trumpa z funkce by byly potřeba dvě třetiny hlasů senátorů.

Nicméně, republikánská většina v Senátu nad schválením impeachmentu vůči Trumpovi nepřemýšlí.