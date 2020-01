Polská ideologie zaslepila politikům oči

„Máme dojem, že stejně jako v době inkvizice je věda polským Sejmem prohlášena za kacířství a zastánci historických faktů jsou obviněni z čarodějnictví. Takhle ideologie vítězí nad pravdou," napsala Zacharovová na Facebooku.

Připomněla, že pravdu zaznamenal Norimberský proces. Podle ní, pokud polský Sejm pochybuje o rozhodnutích tribunálu, je třeba to oficiálně prohlásit. V takovém případě by to bylo považováno za pokus o revizi výsledků Druhé světové války.

Dříve Sejm Polska přijal usnesení, ve kterém autoři tvrdí, že „na počátku 2. světové války stály dvě tehdejší totalitní mocnosti: Hitlerovo Německo a Stalinův Sovětský svaz. Podle jejich názoru se „po uzavření 23. srpna 1939 v Moskvě paktu Molotov—Ribbentrop první obětí obou totalitních režimů staly Polsko a státy střední a východní Evropy".