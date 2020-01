Nárok na vraždu

Podle něj byl atentát na íránského generála, jehož smrt vyhrotila vztahy mezi USA a Íránem, aktem sebeobrany.

„V našem případě již Íránci podnikli řadu eskalačních kroků proti našim spojencům, proti americkému lidu, našim vojenským jednotkám," cituje Barra Reuters.

Ministr rovněž poznamenal, že před vojenskou operací to Bílý dům konzultoval s jeho rezortem.

Příprava na atentát na Sulejmáního

V pondělí 13. listopadu se objevily informace, že Donald Trump schválil operaci proti íránskému generálovi a proslulému veliteli íránských elitních jednotek Quds Kásimovi Sulejmánímu již před sedmi měsíci. Dříve se uvádělo, že se Trump rozhodl zaútočit na Sulejmáního poté, co na konci prosince zemřel při útoku na americkou vojenskou základnu v Iráku americký voják.

Podle televizní stanice poté, co íránská armáda v červnu 2019 sestřelila americký dron v Hormuzském průlivu, vyzvali bývalý bezpečnostní poradce John Bolton a ministr zahraničí USA Mike Pompeo prezidenta Trumpa, aby na tento čin reagoval povolením operace proti Sulejmánímu. Americký lídr tehdy řekl, že by tento krok učinil pouze tehdy, pokud by kvůli Íránu zemřel americký občan.