Experti: Rusko zvítězí v ropné válce

Jak uvedl český expert Lukáš Kovanda, důsledky této konfrontace mohou být mnohem horší pro Saúdskou Arábii než pro Rusko. Kovanda zdůrazňuje, že po roce 2014, kdy byly na Rusko uvaleny první sankce a svět zaznamenal výrazný pokles cen za ropu, se Moskva nové skutečnosti přizpůsobila a západní sankční omezení v podstatě přispěla k tomu, že je Rusko nyní odolnější vůči vnějšímu ekonomickému nátlaku než Saúdská Arábie.

„Saúdové hrají vabank. Rusko je ale dnes lépe připraveno čelit nízkým cenám ropy než v roce 2014, kdy Rijád cenově válčil naposledy, neúspěšně. Západní sankce namířené na Rusko jej v uplynulých letech učinily odolnějším, takže jeho rozpočet snese celkem pohodlně i nižší ceny,“ uvedl Lukáš Kovanda.

Profesor americké Vojenské námořnické školy a pracovník Institutu pro výzkum zahraniční politiky ve Filadelfii Nikolas Gvozděv si také myslí, že má Rusko větší šance zvítězit v tomto souboji.

„Kreml vstoupil do hazardní hry a vsadil na to, že do konce roku nejen zvítězí nad Spojenými státy, ale také obnoví své partnerství se Saúdskou Arábií,“ napsal v článku pro National Interest.