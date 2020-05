Írán překonává benzínové embargo „pod nosem“ USA

V nejbližších dnech mají připlout další čtyři íránské tankery s palivem. Celkem poslal Írán do Venezuely 1,53 milionu barelů benzínu.

Dříve list Wall Street Journal přišel se zprávou, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumá možnost uvalení nových sankcí proti Íránu a možnost zablokovat vývoz íránské ropy do Venezuely. Poté, co do země odplulo pět íránských tankerů, začalo se zvažovat uvalení sankcí vůči jejich posádkám či konfiskace lodí v případě tankování v přístavech třetích zemí.

Seyyed Saeed Mirtorabi Hosseini, odborník na politickou ekonomii a energetiku a člen vědeckého kolegia íránské Chorezmího univerzity, řekl v rozhovoru pro Sputnik toto: „USA zavedly sankce (v energetickém sektoru) proti dvěma zemím – Íránu a Venezuele. Ty ale dokázaly čelit těmto jednostranným zákazům USA. Úspěšná přeprava tankerů do Venezuely, která naléhavě potřebuje palivo, je pro Írán svědectvím toho, že je na správné cestě – na cestě odporu tvrdým americkým sankcím. Je to symbol toho, že Íránská islámská republika roztrhává sankční pouta USA.“