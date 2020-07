Houstone, máme problém

Spojené státy požadují, aby Čína do tří dnů uzavřela generální konzulát v Houstonu ve státě Texas, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin.

Již dříve to napsal hlavní redaktor čínských novin Global Times a označil to, co se děje, za „šílený krok“.

Peking vyzval Washington, aby toto rozhodnutí okamžitě zrušil, jinak budou následovat „rozhodná odvetná opatření“.

Podle informací televize Fox News den předtím byly v budově konzulátu v Houstonu spalovány dokumenty.