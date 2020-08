Tragédie v Bejrútu: Poblíž přístavu v hlavním městě došlo k silnému výbuchu

Podle posledních informací zemřelo přes 100 lidí, počet zraněných převyšuje čtyři tisíce. Nemocnice jsou přeplněny kvůli obrovskému množství zraněných.

Podle starosty města Džamála Itani, zkáza je obrovská. Bejrútský přístav byl zničen. Některé budovy byly také zničeny úplně. Úroveň znečištění ovzduší výpary dusičnanu amonného jsou pro občany nebezpečné.

Libanonu pomoc nabídla řada zemí, včetně Izraele. Polní nemocnice do Bejrútu vyslaly Katar a Irák, WHO oznámila, že do Libanonu posílá léky a chirurgické nástroje.

Česká republika vyslala USAR tým. V rámci humanitární akce Ministerstvo pro mimořádné události Ruska poslalo do Bejrútu mobilní nemocnici s lékaři.