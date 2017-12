Magnetický chlapec ze Sýrie: Magneto z X-mana by záviděl. Video

Hrdinou videa je Zulfikar Ibragim z provincie Latákie. Sám řekl, že byl velmi překvapen, když odhalil tuto schopnost. „Lepily se na mě všechny kovové předměty. Držely na břiše. S tetou jsme se podívali na YouTube a našli jsme, že takové schopnosti mají i další," řekl novinářům.

Děda Zulfikara říká, že je neobvyklou schopností vnuka nespokojen: „Nechtěl bych, aby ho to nějak ovlivnilo," řekl muž a poznamenal, že by byl rád, pokud by tento „magnetismus" byl užitečný dítěti i společnosti.

Někteří komentátoři na YouTube zpochybnili schopnosti Zulfikara. „Naneste mu na kůži mastek a zkontrolujte, nakolik přitahuje kov," napsal Richard Weaver. Uživatelka Jennifer Means poznamenala, že pokud by dítě skutečně mělo takovou schopnost, tak by přitahoval kov i přes oblečení. Mnozí přirovnali hrdinu z reportáže k postavě Magneto z filmové série X-Men.