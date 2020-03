Video: Jak ruská armáda provádí prevence koronaviru ve svých jednotkách? Exkluzivní záběry boje s epidemii

Ministr obrany RF Sergej Šojgu k zabránění infikování koronavirem vojáků nařídil provádění „celodenní preventivní akce“ a zajistit „trvalé kontroly nejen ze strany zdravotnického personálu, ale i velitelů na všech úrovních“.

„V ruské armádě nejsou zaznamenány žádné případy onemocnění koronavirem,“ uvedl Šojgu.

Epidemie koronaviru v Česku

Toto prohlášení učinil na zasedání vojenské správy.

V danou chvíli je v Česku 774 pozitivních případů nákazy koronavirem, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Testováno bylo téměř 11 619 osob.



Pandemie COVID-19

Ministr zdravotnictví rovněž včera odpoledne uvedl , že pět nemocných se nachází ve vážném stavu. Jeden pacient je napojen na mimotělní oběh, čtyři další jsou na umělé plicní ventilaci.Česká vláda se včera uchýlila k dalšímu kroku. Od půlnoci platí

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.