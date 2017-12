Babiš bude i po summitu EU držet pro migraci „české dveře zavřené“. Názor

Wilders vyjádřil naději, že Češi budou nadále „držet své dveře těsně zavřené" (pro migranty). Změní se něco na pozici České republiky v evropském prostoru během vládnutí Andreje Babiše?

„Myslím si, že vystoupení Andreje Babiše na summitu v Bruselu (14. a 15. prosince — red.) bylo velmi úspěšné," řekl pro Sputnik poslanec Evropského parlamentu za KSČM Jaromír Kohlíček.

Kohlíček: Především odblokoval pozici České republiky ve směru k dublinskému problému, protože s Dublinem má Česká republika dlouhodobě problém. Myslím si, že to je nejdůležitější poznatek.

© Sputnik/ Oleg Zoloto Investice nebo uprchlíci: Babišova volba

Domnívám se, že Andrej Babiš se rozhodl odblokovat tato jednání. Nebude se ohlížet na usnesení minulé vlády, která prohlásila, že žádné migranty nebudeme přijímat, a chce do procesu aktivně vstoupit. To znamená nabídnout, co může Česká republika bez problémů udělat — pomoc na Balkáně, další pomoc chránit jižní libyjskou hranici a podobně. Každopádně si myslím, že nezmění tu základní věc, a to je velký odpor české veřejnosti k tomu, abychom přijímali na základě jakýchsi podivných kvót nebo ustanovení o počtu migrantů, které nám někdo vnutí bez našeho vědomí, kteří jsou bůhví odkud a mají bůhvíjaké zájmy a kteří dokonce dokonce ani do České republiky nechtějí. To je podle mě ta hlavní věc, o kterou musí jít jakékoli nové vládě ČR. Nová vláda Andreje Babiše za sebou ještě nemá hlasování v poslanecké sněmovně, například Hnutí Tomia Okamury nebude jednat ani o tom, že by případně mohlo tolerovat vládu, pokud tato vláda už při prvním jednání nebude výrazně kritická vůči politice přijímání migrantů. Když si prostudujete to, co znamená Dublin 4, což je to, o čem se v současné době jedná, tak si myslím, že je tam obrovský prostor pro jednání a mám dojem, že do toho vláda velmi aktivně vstoupí. Já, samozřejmě, pokud budu mít možnost, tak se budu snažit o tom s nimi komunikovat, protože jsem si ty věci prostudoval a myslím si, že je tam velký prostor k tomu, abychom mohli některé ty negativní věci, které jsou spojené s Dublinem 3, změnit.

© Sputnik/ Oleg Zoloto Investice nebo uprchlíci: Babišova volba

Ano. Myslím, že ano. Navíc, naší nové vládě hraje do karet to, že v Rakousku je nová vláda, která má jiné pohledy na migrační politiku a problematiku dalších vztahů s Ruskou federací. Tam se pro vládu Andreje Babiše otevírá prostor, abychom mohli racionálněji přistupovat k oběma těmto problémům a koneckonců i pro moji stranu je to pozitivní, jelikož mi dlouhodobě kritizujeme velmi špatnou migrační politiku, která je založena na spoustě nejrůznějších mýtů, a ne na faktech. Dlouhodobě kritizujeme také nesmyslné sankce, které poškozují zejména Evropskou unii a svědčí našim konkurentům, zejména Spojeným státům.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce